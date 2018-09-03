СМИ: В Испании в ДТП с автобусом погибли шесть человек

На севере Испании в городе Авилес погибли шесть человек в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом. Около 30 пострадали, сообщает издание Razon, ссылаясь на источники в экстренной службе провинции Астурия и Гражданской гвардии Испании.

Инцидент произошёл в 13:40 по местному времени. Автобус направлялся по маршруту Кудильеро – Авилес — Хихон и врезался в бетонную опору пешеходного моста. Некоторые пострадавшие в результате происшествия были доставлены на вертолётах в больницы. На данный момент устанавливаются подробности инцидента.