СМИ: В Испании в ДТП с автобусом погибли шесть человек
3 сентября 2018, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]
На севере Испании в городе Авилес погибли шесть человек в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом. Около 30 пострадали, сообщает издание Razon, ссылаясь на источники в экстренной службе провинции Астурия и Гражданской гвардии Испании.
Инцидент произошёл в 13:40 по местному времени. Автобус направлялся по маршруту Кудильеро – Авилес — Хихон и врезался в бетонную опору пешеходного моста. Некоторые пострадавшие в результате происшествия были доставлены на вертолётах в больницы. На данный момент устанавливаются подробности инцидента.
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