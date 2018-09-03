Беспородный пес спас хозяйку от медведя ценой своей жизни

В американском штате Северная Каролина беспородный домашний пес защитил хозяйку от нападения забравшегося в дом медведя ценой собственной жизни. Пес отвлек медведя лаем и увел его из дома.

Происшествие случилось в городе Блэк-Маунтин американского штата Северная Каролина. Черный медведь барибала забрался в дом Тиффани Меррил. Наткнувшись на хищника, перепуганная женщина закричала детям, чтобы они закрыли все двери в доме. И этот шум привлек внимание находившегося во дворе дома пса по кличке Пиклз.

Несмотря на то, что беспородный домашний пес Пиклз был размером с кошку и весил всего около двух килограммов, он отважно бросился спасать хозяйку. Прибежав в дом, Пиклз отвлек внимание хищника на себя громким лаем и выманил его из дома. На улице медведь догнал и убил отважного пса, но его хозяйка успела закрыть в доме все двери и спастись, сообщает Lenta.ru.