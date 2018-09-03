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Посол Украины прокомментировал слова Сальвини о законности референдума в Крыму
3 сентября 2018, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]
Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин подверг критике слова итальянского премьер-министра и главы МВД Маттео Сальвини, выступившего с заявлением о законности прошедшего в Крыму референдума.
«Маттео Сальвини – не просто министр, а лидер политической партии, имеющей сегодня наибольшую поддержку итальянского общества. Он также заявлял, что был в аннексированном Крыму в нарушение украинского законодательства. Очевидно, что Сальвини не всегда разделяет, когда он выступает как глава МВД, а когда – как лидер политической партии», - заявил Евгений Перелыгин.
Украинский дипломат подчеркнул, что правительство Италии не поддержало сделанного Сальвини заявления. В то же время Перелыгин посетовал в интервью, что Украина впервые в истории своих отношений со странами Запада столкнулась с ситуацией, когда курс на отмену санкций против России поддержан на законодательном уровне.
«Я вижу выход в том, чтобы продолжать доказывать абсурдность отмены санкций против РФ. Мы должны показать Украину как современную, перспективную, европейскую страну. Показать, что Украина может предоставить альтернативу. В условиях санкций против России они могут работать с Украиной и зарабатывать», - приводит мнение украинского политика RT.
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