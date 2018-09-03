В вопросе возможного возвращения на родину остающихся на территории Украины российских моряков с судна «Норд» нет никаких подвижек, сообщила сегодня российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова неоднократно обращалась к своей украинской коллеге Людмиле Денисовой с призывом найти возможность для того, чтобы и российские моряки с судна «Норд», и украинские моряки с судна ЯМК-0041 смогли вернуться к своим семьям.

«С уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Людмилой Денисовой с 22 августа практически нет контактов. На мои телефонные звонки она не отвечает. Это вызывает большую тревогу и озабоченность. Я продолжаю предпринимать меры для того, чтобы диалог продолжился и помощь людям была оказана», - заявила Татьяна Москалькова.

Российское рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками 25 марта 2018 года в нейтральных водах Азовского моря, сообщает РИА Новости.