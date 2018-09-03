МИД России за снос советских памятников раскритиковал Польшу

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила журналистам, что российская сторона выступает против деструктивной линии Варшавы, направленной на перелицовку истории XX века, а также активно реагирует на каждый случай кощунственного отношения к могилам и памятникам советских воинов. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

При этом дипломат отметила, что Москва всегда требует от правительства расследования инцидентов и наказания виновных. «Публично указываем на губительные последствия польской политики «декоммунизации», под прикрытием которой осуществляется зачистка общественного пространства страны от «неугодных» военных реликвий. Последовательно настаиваем на выполнении официальной Варшавой своих международно-правовых обязательств перед Россией в мемориальной сфере», - ответила Захарова.