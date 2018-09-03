Озвучены вероятные участники вторжения Киева в Донбасс после убийства Захарченко

В армии самопровозглашенной ДНР рассказали, какие соединения Вооруженных сил Украины, вероятно, будут участвовать в наступательной операции против республики. Соответствующую информацию на брифинге для представителей СМИ озвучил спикер ополченцев Даниил Безсонов.

По словам собеседника журналистов, в Донецке предполагают, что противник нанесет удар в районе Мариуполя. Согласно данным защитников республики, Киев планирует задействовать 36-ю, 56-ю и 79-ю бригаду ВСУ. Кроме того, к операции собираются привлечь один из добровольческих батальонов. Предполагается, что ультраправым боевикам поручат «зачистку» районов, занятых регулярными частями.

На прошлой неделе в результате взрыва был убит лидер ДНР Александр Захарченко. Через некоторое время после теракта в армии народной республики заявили, что украинские войска в ближайшем будущем перейдут в наступление.