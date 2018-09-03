Порошенко решил вычеркнуть Черноморский флот РФ из Крыма

Президент Украины Петр Порошенко намерен предложить Верховной раде исключить из украинской конституции положение о временном пребывании Черноморского флота Российской Федерации в Крыму.

«Президент предлагает исключить из конституции положение, предусматривающее использование военных баз, существующих на территории Украины, для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды. Имеется в виду пребывание Черноморского флота России на территории принадлежащего Украине крымского полуострова», - заявила сегодня официальный представитель главы украинского государства в парламенте Ирина Луценко, выступая на заседании согласительного совета.

Соглашение о продлении пребывания Черноморского флота РФ на украинских военных базах в Крыму было подписано в 2010 году. С украинской стороны документ подписал тогдашний президент Виктор Янукович, сообщает РИА Новости.