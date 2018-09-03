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Порошенко предложил переименовать улицу героя СССР в честь сенатора Маккейна

3 сентября 2018, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Порошенко предложил переименовать улицу героя СССР в честь сенатора Маккейна
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Украинский лидер Петр Порошенко попросил Верховную раду поддержать его инициативу о переименовании одной из улиц Киева в честь сенатора Соединённых Штатов Джона Маккейна. Об этом в понедельник, 3 сентября, рассказала представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

«Президент обращается и просит фракции парламента поддержать его обращение в городской совет Киева о переименовании улицы Ивана Кудри… в честь сенатора Джона Маккейна», — приводит слова РИА Новости Ирины Луценко.

Напомним, что президент Украины принял участие в церемонии прощания с американским сенатором. Джон Маккейн скончался на 82 году жизни.

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