Порошенко предложил переименовать улицу героя СССР в честь сенатора Маккейна

Украинский лидер Петр Порошенко попросил Верховную раду поддержать его инициативу о переименовании одной из улиц Киева в честь сенатора Соединённых Штатов Джона Маккейна. Об этом в понедельник, 3 сентября, рассказала представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

«Президент обращается и просит фракции парламента поддержать его обращение в городской совет Киева о переименовании улицы Ивана Кудри… в честь сенатора Джона Маккейна», — приводит слова РИА Новости Ирины Луценко.

Напомним, что президент Украины принял участие в церемонии прощания с американским сенатором. Джон Маккейн скончался на 82 году жизни.