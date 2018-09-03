В МИД Франции отреагировали на убийство Захарченко

В Министерстве иностранных дел Франции прокомментировали убийство главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, произошедшее в пятницу 31 августа в центре Донецка.

«Последнее развитие событий на востоке Украины не ставит под сомнение обязательства сторон в рамках минских соглашений. Не вызывает сомнений также и целесообразность встреч в нормандском формате между Германией, Францией, Россией и Украиной. Именно в момент возникновения напряженности честные переговоры приобретают особо важное значение», - заявил представитель МИД Франции.

Лидер ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в центре Донецка 31 августа. В день его похорон 2 сентября проститься с ним пришло более 120 тысяч жителей Донецка, сообщает РИА Новости.