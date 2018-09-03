В турецких отелях скоро совсем не покуришь, вводятся ограничения

Правящая партия Турции разработала новый закон, обязывающий отели, пансионаты и хостелы снизить количество номеров для курящих до 30% от общего номерного фонда. Документ турецкие депутаты будут обсуждать осенью.

Законопроект представлен в рамках общегосударственного курса на продвижение здорового образа жизни.

"В основном курение внутри номеров на турецких курортах уже и так запрещено", - напомнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Но туристы могут курить на балконах. Так что неудобства, скорее всего, почувствуют курильщики в отелях Стамбула, например.