Кремль: после убийства Захарченко сложно говорить о чем-либо с Киевом
3 сентября 2018, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]
В Кремле в понедельник, 3 сентября, заявили, что после убийства в Донецке главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко очень сложно о чем-либо говорить с Киевом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что это вовсе не означает, что РФ намерена выйти из минского процесса. По его словам, Москва всегда выражала свою приверженность минским договоренностям и не планирует отказываться от своей позиции, несмотря на сложившуюся ситуацию, передает РИА "Новости".
Песков добавил, что любые переговоры ведутся для того, чтобы достигнуть какой-либо цели, однако в настоящий момент непонятно, как можно обсуждать что-либо с украинскими властями.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес