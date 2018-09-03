Кремль: после убийства Захарченко сложно говорить о чем-либо с Киевом

В Кремле в понедельник, 3 сентября, заявили, что после убийства в Донецке главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко очень сложно о чем-либо говорить с Киевом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что это вовсе не означает, что РФ намерена выйти из минского процесса. По его словам, Москва всегда выражала свою приверженность минским договоренностям и не планирует отказываться от своей позиции, несмотря на сложившуюся ситуацию, передает РИА "Новости".

Песков добавил, что любые переговоры ведутся для того, чтобы достигнуть какой-либо цели, однако в настоящий момент непонятно, как можно обсуждать что-либо с украинскими властями.