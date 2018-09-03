В ДНР рассказали о вызванном переброской в Донбасс «ужасе» у украинских летчиков
3 сентября 2018, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]
Переброшенных в Донбасс украинских летчиков охватили панические настроения. С таким заявлением выступили в армии самопровозглашенной ДНР.
В конце минувшей недели в зоне конфликта появилась боевая авиация Киева. Как отметил Владимир Кононов, возглавляющий военное ведомство республики, противник, задействовав самолеты и вертолеты, попытался спровоцировать ополченцев на нарушение перемирия.
Источник «Русской весны» в Вооруженных силах ДНР выразил уверенность в том, что отправка в Донбасс вызвала у украинских летчиков «неконтролируемый ужас». Собеседник журналистов напомнил, что Киев потерял большое количество летательных аппаратов в 2014 году, на начальном этапе боевых действий. За прошедшее с того момента время силы ПВО, имеющиеся в распоряжении ополчения, значительно укрепились. Вражеские самолеты, пересекшие «красную черту», будут уничтожены в течение пары минут, подчеркнул представитель армии ДНР.
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