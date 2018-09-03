Власти Украины засекретили документы о прекращении ж/д сообщения с Россией
3 сентября 2018, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]
Днем в понедельник, 3 сентября, стало известно, что Министерство инфраструктуры Украины засекретило все имеющиеся документы по прекращению железнодорожного сообщения с Российской Федерацией.
Журналисты украинского информационного агентства сделали запрос в ведомство и получили в ответ данные о том, что документы содержат информацию с ограниченным доступом. Как уточняет РИА "Новости", эти бумаги предназначены исключительно для служебного пользования.
Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил о разработке проекта, согласно которому страна может прекратить транспортное сообщение с Россией.
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