Власти Украины засекретили документы о прекращении ж/д сообщения с Россией

Днем в понедельник, 3 сентября, стало известно, что Министерство инфраструктуры Украины засекретило все имеющиеся документы по прекращению железнодорожного сообщения с Российской Федерацией.

Журналисты украинского информационного агентства сделали запрос в ведомство и получили в ответ данные о том, что документы содержат информацию с ограниченным доступом. Как уточняет РИА "Новости", эти бумаги предназначены исключительно для служебного пользования.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил о разработке проекта, согласно которому страна может прекратить транспортное сообщение с Россией.