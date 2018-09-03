Эксперты рассказали чем болеют те, кто не путешествует

Специалисты выяснили, чем болеют люди, которые не путешествуют во время отпуска. Согласно последней информации, в настоящий момент многие люди страдают от так называемого отпускного дефицита.

Оказалось, что отсутствие какой-либо поездки с целью отдыха как минимум на неделю способно вызвать депрессию в умеренно-тяжелой или тяжелой форме, передает АТОР, ссылаясь на результаты исследования Allianz Global Assistance Vacation Confidence Index.

Интересно, что среди опрошенных американцев, у которых наблюдается ощутимая депрессия, довольно велика доля тех, кто не ездил в отпуск в последние два года или не может отправиться куда-то далеко от дома в этом году. Подчеркивается, что под путешествием имеется в виду довольно длительная поездка на расстояние не менее 100 миль от места жительства.