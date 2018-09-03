Глава МИД Сирии считает, что Евросоюзу выгодно налаживать отношения с сирийским руководством, поскольку Дамаск помог бы в решении проблем безопасности, связанных с миграционным кризисом. Однако страна не будет оказывать помощь безвозмездно.
МИД Сирии: США пора осознать свой провал на политической арене
3 сентября 2018, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в понедельник, 3 сентября, заявил, что властям Соединенных Штатов Америки пора признать свой полный провал на политической арене и в боевых действиях.
Дипломат считает, что страны, которые отозвали своих послов из Сирии, по-прежнему находятся под влиянием американского диктата. В интервью телеканалу "Россия-24" Муаллем отметил, что некоторые государства уже начали искать способы возобновить отношения с САР, однако нельзя с уверенностью сказать, свободны ли они в своих решениях, или ими все еще руководит Вашингтон. Он также задался вопросом, когда США поймут, что провалили свои планы.
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