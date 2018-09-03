Порошенко поручил не пролонгировать договор о дружбе с РФ

Днем в понедельник, 3 сентября, стало известно, что президент Украины Петр Порошенко отдал Министерству иностранных дел страны поручение не продлевать договор о дружбе с Российской Федерацией.

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко подчеркнула, что речь идет не о разрыве данного соглашения, а исключительно о его непролонгации, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее Порошенко в рамках совещания с украинскими послами в иностранных государствах отметил, что страна подошла к прекращению действия договора о дружбе. В четверг МИД Украины подготовил пакет документов о денонсации данного соглашения. Теперь отмечается, что об этом шаге речи не идет.