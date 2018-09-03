В Раде призывают усилить военное присутствие Украины в Азовском море

В Верховной раде Украины призывают усилить в Азовском море военное присутствие Киева. Соответствующую идею в понедельник, 3 сентября, выдвинул глава фракции "Народный фронт" в Раде Максим Бурбак.

По мнению политика, в ответ на морскую блокаду, которую якобы устроила российская сторона, Украине следует нарастить военное присутствие в Азовском море, а также усилить экономические санкции, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее украинский лидер Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел страны разработать меры по урегулированию ситуации с судоходством в акватории Азовского моря. Дело в том, что Киев обвиняет Москву в блокировке следования судов в порты Украины через Керченский пролив.