Порошенко: Киев не намерен вводить в Донбассе военное положение
3 сентября 2018, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский лидер Петр Порошенко утром в понедельник, 3 сентября, заявил, что Киев не намерен вводить в Донбассе военное положение. Об этом политик сообщил в рамках выступления перед школьниками.
Порошенко подчеркнул, что это решение было для него непростым, однако военное положение введено не будет, поскольку ценности демократии для Украины важны так же, как и ценности суверенитета. Украинский лидер подчеркнул, что доверяет своему народу и верит в то, что все военные испытания удастся успешно преодолеть без введения ограниченной демократии, передает РИА "Новости".
Напомним, в минувшую пятницу в Донецке погиб глава ДНР Александр Захарченко. Есть информация о том, что случившееся стало диверсией со стороны Киева, однако украинские власти категорически отрицают свою причастность к гибели политика.
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