Денежный эквивалент: в США выпущена монета в честь встречи Путина и Трампа

Белый дом отчеканил памятные металлические жетоны в честь состоявшегося в июле текущего года американо-российского саммита в Хельсинки. Они доступны для заказа на официальном сайте.

На сайте сувенирного магазина Вашингтона фотография монеты не опубликована, однако ее изображение показал на своей страничке в Twitter журналист Кеннет Фогел.

По его словам, о чем конкретно договорились главы государств пока неизвестно, однако факт выпуска монеты в честь встречи президентов России и США не вызывает сомнений.

На монете изображен Кафедральный собор Хельсинки, рядом с которым проходил саммит. Пространство над ним поделено пополам между российским и американским флагами.

На памятном сувенире размещены надписи с именами президентов, «встреча на высшем уровне» на русском языке, а также «саммит Белого дома и Кремля» - на английском.

Стоимость монеты составляет 100 долларов. Напомним, ранее аналогичная монета была выпущена по случаю саммита Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

HELSINKI SUMMIT UPDATE: We still don't know exactly what TRUMP & PUTIN agreed to.

BUT, I can now report that the White House Communications Agency's team did in fact produce a challenge coin commemorating the occasion.

Alas, it does not feature the faces of Trump & Putin. pic.twitter.com/lsd2yfR5Rl