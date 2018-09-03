//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Актриса Светалана Иванова рассказала, как быстро похудела после родов
- В Сети обсуждают, как были одеты Волочкова с дочкой на школьной "линейке"
- Лена Летучая собирала пустые бутылки в Баку
- Наталья Водянова попрощалась с летом, опубликовав "закатный" снимок с сыном
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Денежный эквивалент: в США выпущена монета в честь встречи Путина и Трампа
3 сентября 2018, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]
Белый дом отчеканил памятные металлические жетоны в честь состоявшегося в июле текущего года американо-российского саммита в Хельсинки. Они доступны для заказа на официальном сайте.
На сайте сувенирного магазина Вашингтона фотография монеты не опубликована, однако ее изображение показал на своей страничке в Twitter журналист Кеннет Фогел.
По его словам, о чем конкретно договорились главы государств пока неизвестно, однако факт выпуска монеты в честь встречи президентов России и США не вызывает сомнений.
На монете изображен Кафедральный собор Хельсинки, рядом с которым проходил саммит. Пространство над ним поделено пополам между российским и американским флагами.
На памятном сувенире размещены надписи с именами президентов, «встреча на высшем уровне» на русском языке, а также «саммит Белого дома и Кремля» - на английском.
Стоимость монеты составляет 100 долларов. Напомним, ранее аналогичная монета была выпущена по случаю саммита Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
HELSINKI SUMMIT UPDATE: We still don't know exactly what TRUMP & PUTIN agreed to.— Kenneth P. Vogel (@kenvogel) 2 сентября 2018 г.
BUT, I can now report that the White House Communications Agency's team did in fact produce a challenge coin commemorating the occasion.
Alas, it does not feature the faces of Trump & Putin. pic.twitter.com/lsd2yfR5Rl
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
Лавров: Трамп и Помпео прекрасно понимают, что с Россией следует ладить
//Новости Гнездо.ру
//В мире
В Раде призывают усилить военное присутствие Украины в Азовском море
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Ирина Безрукова сразила поклонников своей красотой на детской фотографии
//Новости партнеров
В Сети обсуждают, как были одеты Волочкова с дочкой на школьной "линейке"
//В мире
МИД Сирии: США пора осознать свой провал на политической арене
//Наука
//Общество
Высокое атмосферное давление сохранится в Москве до конца недели
//Новости СМИ2
//Общество
Назван козырь российской армии в вероятном неядерном противостоянии с США
Появились новости о состоянии пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске
//Общество
После гибели Александра Захарченко в ДНР начинается политическая возня
//Наука
//Новости Redtram
Подозреваемый в убийстве полицейского в метро Москвы скрылся на поезде
//В мире
Порошенко: Киев не намерен вводить в Донбассе военное положение
//Культура
//В мире
//В мире
Лавров заявил, что Россия непременно ответит на санкции США по "делу Скрипалей"
//Авто
//В мире
Эксперт оценил слова Макрона о том, что Путин мечтает о развале ЕС
//В мире
Тело 20-летней модели найдено на яхте миллиардера из Мексики
//Общество
//В мире
Пожар в Рио-де-Жанейро уничтожил 20 млн экспонатов Национального музея Бразилии
//Общество
//В мире
Эксперт: предоставить данные о маршруте следования Захарченко мог только "свой"
//В мире
СМИ: "фиктивные" очереди на въезде в Крым создают украинские пограничники