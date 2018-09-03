В одной из деревень Новой Зеландии хотят запретить кошек

В деревне под названием Омауи, расположенной на южном побережье Новой Зеландии, планируют запретить кошек. Местные власти уже дали целый ряд указаний относительно обращения с домашними животными.

Согласно последней информации, жителей деревни обяжут регистрировать своих кошек и чипировать их. Кроме того, как сообщает CNN, после кончины питомца заводить новое будет запрещено.

Данные меры принимаются для того, чтобы кошки как можно реже уничтожали млекопитающих и птиц. Эксперты полагают, что вина за вред, причиненный другим видам, лежит в полной мере на человеке. Люди, по словам специалистов, не стерилизуют своих любимцев и не выгуливают их на поводке, вследствие чего кошки гуляют беспрепятственно и ловят более мелких животных.