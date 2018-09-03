Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа санкции, которые Соединенные Штаты Америки ранее ввели в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Дипломат подчеркнул, что о конкретных ответных мерах будет объявлено позже и добавил, что ответ необязательно станет симметричным. По мнению Лаврова, это не всегда является оптимальным и целесообразным способом действий, передает в понедельник РИА "Новости".

Напомним, новые ограничения США против России официально вступили в силу 27 августа. Причиной послужили обвинения в адрес РФ об использовании нервно-паралитического вещества в британском городе Солсбери. Москва категорически отрицает свою причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.