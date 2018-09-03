Обнародованы «пророчества Ванги и Нострадамуса» об окончании войны на Украине

Нострадамус и Ванга в свое время сделали предсказания, касающиеся завершения вооруженного конфликта на востоке Украины. Такое утверждение содержится в материале, опубликованном в интернете любителями непознанного.

Сайт ufonews.su пишет, что ясновидящая Ванга якобы спрогнозировала будущую войну в Донбассе в 1970-х годах. Как отмечается в заметке, экстрасенс предвидела, что противостояние завершится, когда к власти на Украине придут «честные правители». По мнению интерпретаторов Ванги, в ее пророчестве идет речь о 2019 годе.

Нострадамус также предсказывал Украине мир и благополучие в 2019-м, говорится в процитированном материале. Кроме того, французский астролог якобы утверждал, что стране предстоит сыграть важную роль в изменении мировой политической системы.

Конфликт в Донбассе между украинской армией и ополченцами продолжается с весны 2014 года. Ранее стало известно, что в зону боевых действий прибыли военные из Соединенных Штатов и Канады.