Обнародованы «пророчества Ванги и Нострадамуса» об окончании войны на Украине
3 сентября 2018, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]
Нострадамус и Ванга в свое время сделали предсказания, касающиеся завершения вооруженного конфликта на востоке Украины. Такое утверждение содержится в материале, опубликованном в интернете любителями непознанного.
Сайт ufonews.su пишет, что ясновидящая Ванга якобы спрогнозировала будущую войну в Донбассе в 1970-х годах. Как отмечается в заметке, экстрасенс предвидела, что противостояние завершится, когда к власти на Украине придут «честные правители». По мнению интерпретаторов Ванги, в ее пророчестве идет речь о 2019 годе.
Нострадамус также предсказывал Украине мир и благополучие в 2019-м, говорится в процитированном материале. Кроме того, французский астролог якобы утверждал, что стране предстоит сыграть важную роль в изменении мировой политической системы.
Конфликт в Донбассе между украинской армией и ополченцами продолжается с весны 2014 года. Ранее стало известно, что в зону боевых действий прибыли военные из Соединенных Штатов и Канады.
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