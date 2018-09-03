Эксперт оценил слова Макрона о том, что Путин мечтает о развале ЕС

Российский эксперт в понедельник, 3 сентября, высказался о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона насчет того, что российский лидер Владимир Путин мечтает о развале Европейского Союза.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил, что Макрон является весьма противоречивой фигурой в политике, поскольку находится под большим давлением американского руководства.

При этом он не так давно подчеркивал, что США пытаются воздействовать не ЕС, однако Европе следует развиваться по своей схеме. В беседе с RT эксперт уточнил, что Макрон пытается продемонстрировать свою объективность, вследствие чего выступает не только с антиамериканскими, но и с антироссийскими заявлениями.