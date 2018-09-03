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Эксперт оценил слова Макрона о том, что Путин мечтает о развале ЕС
3 сентября 2018, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]
Ранее президент Франции отметил, что очень уважает российского коллегу, однако прекрасно осознает, что тот мечтает о развале Евросоюза.
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