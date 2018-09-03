Российский эксперт высказался утром в понедельник, 3 сентября, о том, кто именно мог предоставить предполагаемым убийцам лидера ДНР Александра Захарченко информацию о маршруте его следования.

Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор политических наук, член Научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло убежден, что злоумышленники, заложившие бомбу в кафе в центре Донецка, прекрасно знали, когда Захарченко там появится.

В интервью "Свободной прессе" специалист отметил, что "слить" данные о планах политика на 31 августа мог только кто-то "свой", из ближайшего окружения главы ДНР. Манойло, однако, уверен, что найти предателя будет невероятно сложно или даже вовсе невозможно.