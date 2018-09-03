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СМИ: "фиктивные" очереди на въезде в Крым создают украинские пограничники

3 сентября 2018, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: "фиктивные" очереди на въезде в Крым создают украинские пограничники
фото: pixabay.com

Украинские власти обвиняют Россию в "искусственном и беспричинном" создании очередей из машин, желающих попасть на территорию Крыма. Об этом ранее заявили в Азово-Черноморском управлении Госпогранслужбы.

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Согласно данным недавнего сообщения, опубликованного в социальной сети Facebook, 2 сентября у КПП "Чонгар" были вынуждены стоять примерно 200 автомобилей, хотя объективных причин для задержек транспорта не было. Украинская сторона убеждена, что российское руководство намеренно пытается создать видимость большого туристического потока на полуостров, хотя на самом деле его нет.

Сайт kp.ru, однако, сообщает, что многокилометровые очереди у въезда на крымскую территорию создают сами украинские пограничники. По данным журналистов, именно они заставляют людей, среди которых женщины и дети, долго ждать в душных машинах на жаре.

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