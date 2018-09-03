Ополченцы отыскали возможные свидетельства подготовки ВСУ к удару по югу ДНР

Действия Вооруженных сил Украины в южной части Донецкой области могут свидетельствовать о том, что военные готовятся к наступательным действиям. Об этом говорится в репортаже, снятом пресс-службой армии ДНР в поселке Коминтерново.

Ополченец с позывным «Чиба», ставший собеседником корреспондентов, рассказал, что в районе населенного пункта участились полеты украинских беспилотных летательных аппаратов. По ночам в дислоцированные здесь соединения ВСУ подвозят боеприпасы. По мнению бойца и представителей пресс-службы, данные действия, вероятно, являются подготовкой к осуществлению удара по югу ДНР.

В минувшую пятницу в результате теракта был убит глава самопровозглашенного государства Александр Захарченко. После этого в армии республики заявили, что в скором времени противник может перейти в наступление.