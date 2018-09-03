Ульяна Супрун рассмешила советом про мух
3 сентября 2018, 07:21 [ «Аргументы Недели» ]
Исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала в соцсети новый пост, в котором говорится о том, как опасно употреблять в пищу еду, на которой успела посидеть муха.
По ее словам, питаются мухи как обычными продуктами, так и мусором, экскрементами и другой гадостью. Супрун советует не есть такую пищу и не пить воду, в которую упала муха. Украинцы негативно отреагировали на ее пост.
"Скажите лучше, что делать тем несчастным родителям онкобольных детей, что 2-ю неделю митингуют под МОЗ", "Когда всё взлетело к чертям, нам дают советы очень важной важности", "Вы на самом деле считаете, что мы здесь в Украине идиоты? Или папуасы?" - пишут подписчики.
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