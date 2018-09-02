В Калифорнии при столкновения лодок число пропавших без вести увеличилось

На юго-востоке американского штата Калифорния после столкновения двух частных лодок на реке Колорадо число пропавших без вести возросло до четырёх. Об этом сообщает издание Associated Press.

По информации источника, на борту двух лодок находились 16 человек. После инцидента десять из них были доставлены в больницу, состояние одного из них оценивалось как критическое. Ещё четверо числятся как пропавшие без вести.

В субботу, первого сентября, произошло столкновение двух лодок около 20:00 по местному времени. Инцидент произошёл недалеко от зоны отдыха после заката, что усложнило поисково-спасательные работы.