В Сирии у боевиков нашли швейцарские гранаты

Обнаруженные у боевиков террористической группировки ДАИШ (запрещена в России) ручные гранаты, предположительно производства Швейцарии, могли попасть в Сирию из ОАЭ. Так заявила Швейцарская военно-технологическая компания RUAG. Секретная директива ООН по Сирии опубликована СМИ

Партия оружия была поставлена в ОАЭ в 2003—2004 годах. Как отметили в RUAG, передача ручных гранат третьим лицам является нарушением закона и обязательств покупателей. Компания также уточнила, что уже более 14 лет не поставляет оружие в арабские страны.

Газета SonntagsBlick опубликовала фотоснимок, на котором запечатлены эти гранаты, а также самодельные взрывчатые устройства и другое оружие, которое, по сведениям СМИ, было захвачено в провинции Идлиб членами группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" у боевиков террористической организации "Исламское государство" (террористические группировки, запрещены в России).