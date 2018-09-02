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В Сирии у боевиков нашли швейцарские гранаты
2 сентября 2018, 22:18 [ «Аргументы Недели» ]
Обнаруженные у боевиков террористической группировки ДАИШ (запрещена в России) ручные гранаты, предположительно производства Швейцарии, могли попасть в Сирию из ОАЭ. Так заявила Швейцарская военно-технологическая компания RUAG.
Партия оружия была поставлена в ОАЭ в 2003—2004 годах. Как отметили в RUAG, передача ручных гранат третьим лицам является нарушением закона и обязательств покупателей. Компания также уточнила, что уже более 14 лет не поставляет оружие в арабские страны.
Газета SonntagsBlick опубликовала фотоснимок, на котором запечатлены эти гранаты, а также самодельные взрывчатые устройства и другое оружие, которое, по сведениям СМИ, было захвачено в провинции Идлиб членами группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" у боевиков террористической организации "Исламское государство" (террористические группировки, запрещены в России).
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