Премьер-министр Армении заявил о намерении вновь встретиться с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении посетить Россию и встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в ходе онлайн-трансляции в Facebook, пишет «Коммерсантъ».



«Я знаю, что в последнее время многие говорят о том, что в армяно-российских отношениях есть некоторые проблемы. Я заверяю, что эти отношения находятся в рабочей атмосфере. В ближайшем будущем я собираюсь посетить Россию и уже третий раз встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным»,— заявил Пашинян.

При этом премьер-министр сообщил, что с российским лидером они обсудят широкий спектр армяно-российских отношений. Однако Пашинян добавил, что, возможно, не все вопросы удастся решить, но сотрудничество двух государств «продолжается и продолжится в естественном русле».