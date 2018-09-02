В Киеве считают очереди на границе с Крымом "искусственными"
2 сентября 2018, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]
Представители Госпогранслужбы Украины прояснили ситуацию с очередями, образовавшимися на границе с Крымом. Они считают, что автомобили, которые стоят перед пропускным пунктом, являются "искусственной очередью".
Запись об этом размещена на странице Азово-Черноморского регионального управления ведомства в Facebook. "Никаких причин для задержек при этом не было", - отмечают пограничники и уверяют, что автомобили скопились перед российским пропускным пунктом.
Ожидается, что в Крыму в течение этого года отдохнут около одного миллиона туристов из Украины. Об этом заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
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