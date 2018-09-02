Американские СМИ: Крым не станет никогда украинским

Обозреватель американского издания The National Interest Дуг Бэндоу считает, что у киевского правительства нет никаких шансов вернуть полуостров обратно. Журналист напомнил, что Крым находился в составе Российской Федерации в течение долгого времени.

«Он был отвоеван у Турции более двух веков назад и оставался российским внутри Советского Союза до 1954 года», — заявил Бэндоу.

При этом журналист отметил, что полуостров не будет возвращён «Ни Путиным, ни его преемниками». Обозреватель также подчеркнул, что большую часть населения полуострова составляют русские, которые хотели воссоединения с РФ. А вернуть Крым Украине без согласия местных жителей – неправильно, сказал Дуг Бэндоу.