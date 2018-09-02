США: Маккейн на своих похоронах передал Путину «послание»

Экс-постпред Соединённых штатов про ООН Саманта Пауэр на своей странице в Twitter заявила, что сенатор Джон Маккейн оставил президенту Российской Федерации Владимиру Путину и главе Белого дома Дональду Трампу «послание».

«Прощальное послание Владимиру Путину и Дональду Трампу: Америка остается рядом со своими друзьями и союзниками», — написала Пауэр в соцсетях. При этом она указала, что сенатор тщательно планировал «каждую деталь» своих похорон. Экс-постпред США при ООН отметила, что Джон Маккейн не зря пригласил украинского лидера Петра Порошенко на церемонию и отвёл ему место рядом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

26 августа стало известно о кончине американского сенатора Джона Маккейна. В течение года политик боролся с тяжелой формой рака мозга, однако в последнее время потерял надежду на выздоровление.