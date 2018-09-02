На Филиппинах погиб один человек при взрыве бомбы

В Филиппинах в городе Исулан провинции Султан-Кударат погиб один человек в результате взрыва бомбы. Ещё 14 пострадали.

Инцидент произошёл в одном из зданий города в 19:30 по местному времени, сообщает издание Rappler. Как сообщает представитель полиции, сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием произошедшего.

В пятницу, 31 августа, в Исулане в результате взрыва погибли два человека. Ещё 16 пострадали. Представитель полиции Селестино Дэниел сообщил, что, возможно, бомба была размещена под мотоциклом, припаркованным рядом с рынком.

Сегодня в западном микрорайоне Ростова-на-Дону посреди улицы были обнаружены в бесхозной коробке две учебные гранаты. Недалеко от этого места находятся школа и тир.