МОК не планирует включать в программу Олимпиады киберспорт
2 сентября 2018, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]
Международный олимпийский комитет (МОК) отказался включать в программу Олимпийских игр киберспорт. Как сообщает издание Associated Press, с таким заявлением выступил Томас Бах, президент МОКа.
По его словам, компьютерные игры пропагандируют насилие, а это противоречит олимпийским ценностям, поэтому они не могут быть приняты. При этом Томас Бах подчеркнул, что в данном случае речь идёт о «шутерах» (жанр игр-стрелялок).
«Конечно, любой вид единоборств берет свое начало от реальных драк между людьми. Но спорт — это цивилизованное понимание драк. Если в киберспорте нужно кого-то убивать, его не может быть в Олимпийских играх», — сказал президент МОКа.
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