МОК не планирует включать в программу Олимпиады киберспорт

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался включать в программу Олимпийских игр киберспорт. Как сообщает издание Associated Press, с таким заявлением выступил Томас Бах, президент МОКа.

По его словам, компьютерные игры пропагандируют насилие, а это противоречит олимпийским ценностям, поэтому они не могут быть приняты. При этом Томас Бах подчеркнул, что в данном случае речь идёт о «шутерах» (жанр игр-стрелялок).

«Конечно, любой вид единоборств берет свое начало от реальных драк между людьми. Но спорт — это цивилизованное понимание драк. Если в киберспорте нужно кого-то убивать, его не может быть в Олимпийских играх», — сказал президент МОКа.