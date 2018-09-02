В результате наводнения в Китае погибли пять человек

На юго-западе Китая в провинции Юньнань в результате наводнения погибли пять человек. Еще пять человек пострадали, 16 числятся пропавшими без вести.

Инцидент произошёл в 17:00 по местному времени. Причиной наводнения стали сильные дожди. В первые часы воскресенья они обрушились на уезд Малипо. В результате стихии произошли перебои с электроснабжением, связью и транспортным сообщением. Были разрушены несколько домов.

Китайские власти привели в действие механизм экстренного реагирования. На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы, сообщают РИА Новости.