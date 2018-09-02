В результате наводнения в Китае погибли пять человек
2 сентября 2018, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]
На юго-западе Китая в провинции Юньнань в результате наводнения погибли пять человек. Еще пять человек пострадали, 16 числятся пропавшими без вести.
Инцидент произошёл в 17:00 по местному времени. Причиной наводнения стали сильные дожди. В первые часы воскресенья они обрушились на уезд Малипо. В результате стихии произошли перебои с электроснабжением, связью и транспортным сообщением. Были разрушены несколько домов.
Китайские власти привели в действие механизм экстренного реагирования. На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы, сообщают РИА Новости.
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