Пару из Рима оштрафовали на 900 евро за украденные с пляжей Сардинии камни
2 сентября 2018, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]
Полиция итальянского острова Сардиния не дала супругам вывезти из страны 30 килограммов камней, которые они насобирали на пляже и везли домой в качестве сувениров. В порту Ольбии они были задержаны и сняты с парома.
Похищенные камни были упакованы в пластиковые пакеты и размещены между сиденьями автомобиля. Теперь туристам нужно будет уплатить штраф в размере 900 евро. Камни вернули на пляжи.
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