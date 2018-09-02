Пару из Рима оштрафовали на 900 евро за украденные с пляжей Сардинии камни

Полиция итальянского острова Сардиния не дала супругам вывезти из страны 30 килограммов камней, которые они насобирали на пляже и везли домой в качестве сувениров. В порту Ольбии они были задержаны и сняты с парома.

Похищенные камни были упакованы в пластиковые пакеты и размещены между сиденьями автомобиля. Теперь туристам нужно будет уплатить штраф в размере 900 евро. Камни вернули на пляжи.