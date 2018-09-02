Китай заявил о намерении отстаивать либерализацию торговли
2 сентября 2018, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен отстаивать либерализацию торговли, а также содействовать строительству мировой экономики открытого типа. Он сообщил, что в дальнейшем углублении реформ решительность Китая останется неизменной.
«Мы готовы практическими действиями вести за собой все стороны, сообща поддерживать либерализацию и облегчение торговли, строить мировую экономику открытого типа», — сказал председатель КНР.
При этом китайский лидер выразил надежду, что ООН останется справедливым и будет играть главную роль в защите международного мира, пишут РИА Новости.
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