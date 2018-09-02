ДНР: в Донбасс прибыли военные из США и Канады

Как сообщил представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов, на территорию Донбасса прибыло большое число наемников из-за границы. Эксперт прокомментировал возможное наступление украинских военных в Донбассе

По данным властей ДНР, иностранные военные, среди которых есть и высокопоставленные военнослужащие из США и Канады, сосредотачиваются в районе населенного пункта Урзуф на побережье Азовского моря. По словам Безсонова, есть вероятность, что американские и канадские военнослужащие будут принимать «непосредственное участие» в проведении наступательной операции, передает РИА Новости.