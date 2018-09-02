Исследование проводили специалисты Университета Вашингтона и Фонда Билла и Мелиссы Гейтс. Среднесуточный показатель употребления алкоголя в мире - 1,7 напитка для мужчин и 0,73 напитка для женщин.

Один условный напиток равен 100 мл красного вина, или 280 мл пива, или 30 мл крепкого алкоголя.

Среди мужчин самыми большими любителями алкоголя оказались румыны, не намного от них отстают жители Португалии и Люксембурга, а также литовцы и украинцы.

Среди женского населения больше других к употреблению алкоголя склонны украинки, их компанию поддерживают жительницы из Андорры, Люксембурга и Белоруссии.

Самыми трезвыми мужчинами в настоящее время являются пакистанцы, среди женщин - жительницы Ирана.

Такие данные приводятся в The Global Burden of Disease.