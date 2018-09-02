Житель Грузии пытался перевезти в чемодане девушку в Турцию

Гражданин Грузии пытался перевезти девушку в Турцию в чемодане. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».

Инцидент произошёл на турецкой стороне таможенного-пропускного пункта «Сарпи».Как сообщает источник, у пограничников вызвал подозрение большой чёрный чемодан, с которым 24-летний гражданин Грузии проходил таможенный и паспортный контроль.

На границе мужчину попросили открыть чемодан и обнаружили в нём 27-летнюю жительницу Узбекистана. Стало известно, что девушка планировала нелегальную поездку, поскольку въезд в стану ей был запрещён. Гражданин Грузии и его спутница были задержаны. На данный момент сотрудники полиции начали уголовное дело.