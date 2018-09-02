Эксперт оценил слова депутата Рады об ответственности Киева за гибель главы ДНР

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал прозвучавший из стен Верховной рады призыв признаться в убийстве главы ДНР Александра Захарченко.

«На Украине есть сторонники войны, и депутат Мосийчук, озвучивший это заявление – их представитель. «Партия войны» хочет продолжения конфликта на Донбассе из-за военных тендеров, откатов. Мир их не интересует. И на Украине сейчас идет борьба между этой «партией войны» и, скажем так, «партией умеренных». Мосийчук своим заявлением провоцирует Порошенко и его окружение», - проанализировал ситуацию Александр Охрименко.

«Пока такие, как Мосийчук, остаются во власти на Украине, мира на Донбассе не будет. Им было выгодно убийство Захарченко. Даже несмотря на то, что оно повредит самой Украине», - цитирует RT эксперта.