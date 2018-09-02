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В Донбассе активизировались снайперы и диверсанты ВСУ
2 сентября 2018, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]
В районе населенного пункта Счастье, контролируемого ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе, активизировалась деятельность снайперов и диверсантов, заявил представитель ЛНР Андрей Марочко.
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Андрей Марочко, пояснил, что украинские силовики продолжают поддерживать напряженную обстановку в зоне конфликта, обстреливая свои собственные позиции и делая затем заведомо ложные заявления об обстрелах со стороны ЛНР.
Таким образом украинская сторона провоцирует ЛНР на ответные действия в период «школьного» перемирия, приуроченного к началу учебного года.
«Я с полной ответственностью заявляю, что Народная милиция ЛНР неукоснительно придерживается Минских договоренностей и готова к мирному решению конфликта», - заявил Андрей Марочко.
Представители ВСУ в это время, пользуясь объявленным перемирием, занимаются укреплением своих позиций у линии соприкосновения, сообщает РИА Новости.
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