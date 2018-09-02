В Донбассе активизировались снайперы и диверсанты ВСУ

В районе населенного пункта Счастье, контролируемого ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе, активизировалась деятельность снайперов и диверсантов, заявил представитель ЛНР Андрей Марочко.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Андрей Марочко, пояснил, что украинские силовики продолжают поддерживать напряженную обстановку в зоне конфликта, обстреливая свои собственные позиции и делая затем заведомо ложные заявления об обстрелах со стороны ЛНР.

Таким образом украинская сторона провоцирует ЛНР на ответные действия в период «школьного» перемирия, приуроченного к началу учебного года.

«Я с полной ответственностью заявляю, что Народная милиция ЛНР неукоснительно придерживается Минских договоренностей и готова к мирному решению конфликта», - заявил Андрей Марочко.

Представители ВСУ в это время, пользуясь объявленным перемирием, занимаются укреплением своих позиций у линии соприкосновения, сообщает РИА Новости.