Президент Украины Петр Порошенко передал украинской армии сертификаты на противотанковые ракетные комплексы «Стугна-П» и «Корсар». Пользователи сети ехидно отметили, что выборы все ближе.

В ролике, опубликованном украинским лидером в своем фейсбуке, он торжественно вручает украинским военнослужащим сертификаты на 75 противотанковых комплексов «Стугна-П» и «Корсар». На этих же кадрах можно также увидеть, как метко стреляет новое украинское вооружение.

«Что ни сообщение, то что-то передал. Просто президент-передун! Скоро будет патроны к автомату Калашникова передавать лично!», - ехидно отметили пользователи сети этот неприкрытый пиар-ход украинского президента, предвыборный рейтинг которого иначе как провальным не назовешь.