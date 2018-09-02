"Ничего святого": Билл Клинтон непотребно вел себя на похоронах
2 сентября 2018, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]
Пользователи соцсетей обратили внимание на эмоции экс-главы США Билла Клинтона во время похорон соул-певицы Ареты Франклин в Детройте и поспешили раскритиковать бывшего президента.
Церемония прощания с королевой соула Аретой Франклин прошла 31 августа. На траурной церемонии в числе прочих артистов выступила 25-летняя певица Ариана Гранде.
Во время ее сольного номера 42-й президент США заметно оживился. Некоторым даже показалось, что чересчур: то, как он разглядывал Гранде в коротком платье, большинство сочли неприемлемым.
Клинтон, находясь за спиной Арианы, с интересом разглядывал ее фигуру, не скрывая восторга. Некоторые из комментаторов отметили, что бывший глава Соединенных штатов едва не пускал слюну, глядя на певицу буквально с открытым ртом.
По мнению большинства интернет-юзеров, такое поведение омерзительно. При этом, как справедливо заметили пользователи соцсетей, выступления прочих артистов Клинтон воспринял, мягко говоря, менее воодушевленно.
Видео: Indy100
Ariana Grande & that black dress brought Bill Clinton back to life ???? pic.twitter.com/YDaEuHesfN— Supa Crank It™ (@SupaCrankIt) 1 сентября 2018 г.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес