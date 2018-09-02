"Ничего святого": Билл Клинтон непотребно вел себя на похоронах

Пользователи соцсетей обратили внимание на эмоции экс-главы США Билла Клинтона во время похорон соул-певицы Ареты Франклин в Детройте и поспешили раскритиковать бывшего президента.

Церемония прощания с королевой соула Аретой Франклин прошла 31 августа. На траурной церемонии в числе прочих артистов выступила 25-летняя певица Ариана Гранде.

Во время ее сольного номера 42-й президент США заметно оживился. Некоторым даже показалось, что чересчур: то, как он разглядывал Гранде в коротком платье, большинство сочли неприемлемым.

Клинтон, находясь за спиной Арианы, с интересом разглядывал ее фигуру, не скрывая восторга. Некоторые из комментаторов отметили, что бывший глава Соединенных штатов едва не пускал слюну, глядя на певицу буквально с открытым ртом.

По мнению большинства интернет-юзеров, такое поведение омерзительно. При этом, как справедливо заметили пользователи соцсетей, выступления прочих артистов Клинтон воспринял, мягко говоря, менее воодушевленно.

Видео: Indy100