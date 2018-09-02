Военный эксперт прокомментировал заявление Эрдогана по закупке С-400 у России

Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявившего, что Турция не будет спрашивать чьего-либо разрешения на закупку С-400 у России. Турция не намерена спрашивать разрешения на покупку С-400, заявил Эрдоган

«Получив от России ЗРК С-400, Турция приобретет еще и новый геополитический статус. Она станет избранной страной, имеющей возможность полностью контролировать свое воздушное пространство», - отметил эксперт.

«Турция уже не оглядывается на США в принятии решений по важнейшим вопросам национальной безопасности. И Вашингтон предпринимает беспрецедентные попытки вынудить Анкару отказаться от закупки российских ЗРК С-400, но это им не удается. Турция, таким образом, не просто подтверждает свой суверенитет, но и делает осознанный выбор в пользу сближения с Россией», - приводит мнение эксперта RT.