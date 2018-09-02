Медведь пришел во двор отдохнуть в гамаке и попал на видео
2 сентября 2018, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]
В американском штате Северная Каролина медведь облюбовал для своего отдыха висящий на заднем дворе одного из домов гамак, и теперь частенько заходит во двор покачаться в этом гамаке.
Хозяйка двора и гамака сняла на телефон в очередной раз зашедшего к ней в гости медведя. В ролике видно, как медведь бесцеремонно и безмятежно раскачивается в гамаке. «Пытается постичь свой медвежий дзен», - предположили пользователи в комментариях.
Автор ролика утверждает, что этот медведь навещает ее двор уже не в первый раз. По словам женщины, косолапый облюбовал ее гамак и регулярно заходит покачаться в нем.
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