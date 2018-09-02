Турция не намерена спрашивать разрешения на покупку С-400, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня на проходящем в Бишкеке деловом форуме, что Турция не намерена спрашивать у кого-либо разрешения на закупку российских С-400.

«Мы заключили с Россией сделку по С-400. Некоторых это заботит. Извините, но мы не будем спрашивать разрешения у кого-либо», - заявил турецкий лидер.

Ранее турецкий президент отмечал, что сделка движется к завершению, несмотря на ощутимое давление со стороны США. Эрдоган заявлял, что турецкая сторона рассчитывает получить российские ЗРК С-400 «Триумф» уже в ближайшем будущем.

В США, в свою очередь, заявляли, что из-за решения Турции о закупке у России зенитно-ракетных комплексов С-400 американский конгресс намерен заморозить сделку поставки самолетов F-35 турецкой стороне, сообщает РИА Новости.