Минобороны Украины обвинило «российских пранкеров» в попытке провокации

Министерство обороны Украины обвинило «российских пранкеров» в неудачной попытке спровоцировать главу ведомства Степана Полторака высказаться по поводу последних событий в Донецке.

«Во время разговора были сфабрикованы голоса известных людей. Цель такой затеи – переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных. Их попытка была сразу же разоблачена, и они, понятным для них языком, были отправлены в соответствующем направлении. Провокация не удалась», - заявили в украинском оборонном ведомстве.

Ранее в результате взрыва в кафе в центре Донецка, классифицированного как террористический акт, скончался от полученных ран глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. В эти минуты в Донецке проходит траурная церемония прощания с ним, сообщает RT.