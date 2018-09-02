Минобороны Украины обвинило «российских пранкеров» в попытке провокации
2 сентября 2018, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство обороны Украины обвинило «российских пранкеров» в неудачной попытке спровоцировать главу ведомства Степана Полторака высказаться по поводу последних событий в Донецке.
«Во время разговора были сфабрикованы голоса известных людей. Цель такой затеи – переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных. Их попытка была сразу же разоблачена, и они, понятным для них языком, были отправлены в соответствующем направлении. Провокация не удалась», - заявили в украинском оборонном ведомстве.
Ранее в результате взрыва в кафе в центре Донецка, классифицированного как террористический акт, скончался от полученных ран глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. В эти минуты в Донецке проходит траурная церемония прощания с ним, сообщает RT.
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