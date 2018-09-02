В Эквадоре в ДТП с автобусом паломников погибли 11 человек

На юге Эквадора перевернулся автобус с паломниками, ехавшими посмотреть на изображение девы Марии Эль-Сисне, считающееся чудотворным. Инцидент произошел ранним утром, когда на трассе был сильный туман.

Автобус следовал из города Куэнка на юге страны. Как сообщает газета El Comercio, погибло не менее 11 человек и еще 37 человек пострадали, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Среди погибших - трое детей, младшему из которых всего 8 месяцев. Большинство ехавших в автобусе совершали паломническую поездку: они направлялись на религиозный праздник.

Паломники ехали в кафедральный собор города Лоха. По словам одного из пассажиров, всю дорогу водитель значительно превышал скорость, а после аварии сбежал с места ДТП.

О причинах и обстоятельствах аварии не сообщается. Возможно, инцидент произошел именно из-за превышения скорости водителем, который не смог справиться с управлением на мокрой дороге.